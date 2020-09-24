Надежда Бабкина показала внучку и сравнила себя в детстве с ней: «Похожи?»

Поклонники Надежды Бабкиной отметили ее сходство с внучкой, о чем написали в многочисленных комментариях: «Действительно очень похожи», «Одно лицо!», «Ооооочень похожи! Это счастье!», «Точь-в-точь», «Похожи как две капли воды», «Копия», «Я тоже подумала, что одна и та же девочка....Очень похожи!!!», «Одно лицо! Симпатичные девчонки!!!», «Похожи и очень. Только Надю сразу видно - Казачка», «Похожи, одна кровь!», «Очень! Красотки!», «Очень похожа на казачку Надю», «Бабушкина копия», «Обе красотки», «Как две капельки».

Напомним, что у Надежды Бабкиной есть сын Данила, кандидат юридических наук, владелец юридической фирмы, служит звонарем в храме Спаса Нерукотворного в Москве. У него подрастает трое детей — десятителний Георгий, семилетняя Вера и пятилетняя Марфа.

К слову, недавно Надежда Бабкина объявила, что выпускает автобиографию. Исполнительница прошла интересный творческий путь и решила написать книгу о своей истории.