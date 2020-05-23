«Оставалось пять процентов жизни»: Надежда Бабкина поделилась страшными подробностями своей болезни
Фото: Instagram Надежды Бабкиной
В начале апреля стало известно о госпитализации Надежды Бабкиной — «казачка Надя» попала в больницу с подозрением на коронавирус. Поклонники артистки с замиранием сердца ждали новостей о здоровье любимицы и вздохнули с облегчением, когда узнали, что ее выписали из больницы. На днях Надежда Георгиевна вернулась к съемкам «Модного приговора», а также стала гостьей программы «Сегодня вечером», в которой сделала шокирующее признание: «Когда решили перевести меня из реанимации в палату, они так на меня смотрят и говорят: „Надь, теперь мы можем тебе сказать, пять процентов жизни тебе оставалось"».
Кроме того, одновременно с Бабкиной заболел и ее сын Данила. По словам певицы и телеведущей, все заботы о семье в этот непростой период легли на плечи ее снохи Татьяны.
Напомним, видео, опубликованное Надеждой Бабкиной после выписки из «коронавирусной» больницы, наделало немало шума в Сети. Некоторые интернет-пользователи попросту не узнали артистку и предположили, что вместо лечения от пневмонии Надежда Георгиевна ложилась под нож хирурга для омоложения.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Фото и видео: Instagram
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