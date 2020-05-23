«Оставалось пять процентов жизни»: Надежда Бабкина поделилась страшными подробностями своей болезни

Кроме того, одновременно с Бабкиной заболел и ее сын Данила. По словам певицы и телеведущей, все заботы о семье в этот непростой период легли на плечи ее снохи Татьяны.

Напомним, видео, опубликованное Надеждой Бабкиной после выписки из «коронавирусной» больницы, наделало немало шума в Сети. Некоторые интернет-пользователи попросту не узнали артистку и предположили, что вместо лечения от пневмонии Надежда Георгиевна ложилась под нож хирурга для омоложения.