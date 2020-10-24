«Настоящая тигрица»: Яна Рудковская предстала перед подписчиками в атласной леопардовой пижаме
Яна Рудковская похвасталась счастливым внешним видом. Знаменитость пожелала своим подписчикам доброго утра и выложила фотографию, на которой она стоит в обнимку с букетом красивых оранжевых тюльпанов. Светлые волосы звезды аккуратно уложены в небольшие кудри, а на лице у нее присутствует легкий макияж.
Фото: @rudkovskayaofficial_ / Instagram
Бизнеследи любит наряжаться, поэтому даже дома она выглядит дорого и ухоженно. Атласная леопардовая пижама, в которой Яна сегодня предстала перед подписчиками, очень подходит ей.
«Тигрица», «Вы очень сильная и красивая женщина», «Восхитительная молодая мамочка», «Женщина- кошка», «Великолепное сочетание ума, красоты и таланта», «Мы по вам уже соскучились, Яночка. Вы отлично выглядите!», - написали фолловеры звездному продюсеру.
Звезда активно ведёт свою страничку в Instagram. За ее жизнью в Сети следят практически 4 миллиона подписчиков.
Напомним, что, ранее мы писали о том, что совсем недавно Евгений Плющенко и Яна Рудковская снова стали родителями. Пара прибегла к услугам суррогатной матери. У супругов родился мальчик, которого назвали Арсением.
А вам понравилось новое фото Яны Рудковской? Делитесь своим мнением в комментариях!
Фото и видео: @rudkovskayaofficial / Instagram_
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