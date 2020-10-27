«Настоящая, а не та, что с фотошопом»: Надежда Бабкина показала уютные осенние снимки

Надежда Бабкина показала подписчикам, как выглядит во время прогулки. Народная артистка для променада выбрала яркий теплый спортивный костюм и темную шаль. На снимках она позировала без косметики, что понравилось ее поклонникам.

«Чудесная пора золотой осени располагает к семейным прогулкам! Особое удовольствие заглянуть на участок к соседям, которые разводят коз. Настоящий контактный зоопарк и большое удовольствие для детей и взрослых!», — поделилась эмоциями артистка.