«Настоящая, а не та, что с фотошопом»: Надежда Бабкина показала уютные осенние снимки
Фото: www.instagram.com/ngbabkina/
Надежда Бабкина показала подписчикам, как выглядит во время прогулки. Народная артистка для променада выбрала яркий теплый спортивный костюм и темную шаль. На снимках она позировала без косметики, что понравилось ее поклонникам.
«Чудесная пора золотой осени располагает к семейным прогулкам! Особое удовольствие заглянуть на участок к соседям, которые разводят коз. Настоящий контактный зоопарк и большое удовольствие для детей и взрослых!», — поделилась эмоциями артистка.
«Вот это настоящая Бабкина, а не та, что с фильтрами и фотошопами», «Очаровательная. Вам идет желтый цвет, сияете», «Какой у вас костюмчик красивый. Вся осенняя и прекрасная», «Очень красивая Надежда и без косметики! Чудесная женщина и, надеюсь, прогулка удалась!», «Осень такая волшебная, уютная, прям как вы», «Надежда Георгиевна, вы такая нежная и трогательная без косметики! Потрясающе! Супер!», — получила Надежда Бабкина сотни комплиментов.
Ранее артистка показывала семейную идиллию с молодым гражданским мужем Евгением Гором и сыном Данилой. «Обожаю возвращаться домой, где ждут любимые люди», — делилась тогда эмоциями Бабкина.