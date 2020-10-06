Надежда Бабкина появилась в шоу «Вечерний Ургант» в изумрудном жакете и собрала комплименты фанатов

«Мои дорогие! Сегодня я в седьмой раз стала гостьей программы "Вечерний Ургант". Поскольку жизнь у меня очень активная и насыщенная, мне всегда есть о чем рассказать, будь то выход книги воспоминаний, премьера спектакля в театре "Русская песня" или съемки юбилейного концерта... ⠀ За фотографии спасибо Степану Третьякову @tretyak!», — написала певица в социальной сети.

«Любимая наша Надежда Георгиевна. Такая красивая», «Выпуск, как всегда, огненный. Весело, задорно! Спасибо за позитив», «Надежда — настоящая русская женщина», «Красавица наша», «Шикарная», «Какая молодец! Какой темп! Спектакли, концерты, книга...», «Рада за вас, уважаю безмерно!», «Ой, какие хорошенькие. Обожаю вас», «Шикарно выглядите», — прокомментировали подписчики Бабкиной.

Правда, нашлись и те, что обвинил ее в том, что она пиарится после того, как переболела коронавирусом. «Прошло уже пять месяцев после того, как меня выписали. Мне до сих пор дома сидеть?», — ответила артистка в одном из комментариев.

Весной, сразу после празднования 70-летия, Надежда Бабкина заболела коронавирусом, который переносила тяжело. Для того, чтобы пожилая артистка легче реагировала на экстренную терапию, медики ввели ее в искусственную кому. Позже в одном из интервью Бабкина рассказала, что у нее «оставалось 5% жизни, и помощь была нужна ежеминутно».

COVID-19 вновь стал главным ньюсмейкером в России. Количество заболевших в сутки вновь показывает рекорд. По данным на 6 октября 2020 года, в нашей стране выявили 11 615 вновь подтвержденных случаев заражения «короной».