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«Наколола все, что могла»: Любовь Успенская посмеялась над критикой и нападками подписчиков

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Любовь Успенская дома

Фото: Instagram

Королеве шансона достается немало внимания от хейтеров.

Любовь Успенская в очередной раз ответила недоброжелателям, обвиняющим ее в чрезмерном увлечении косметическими процедурами. На своей странице в Instagram артистка посмеялась над нападками подписчиков.

«Спасибо всем хейтерам за любовь, послушала все советы, наколола все, что могла», — с юмором подписала Любовь Успенская свою обнаженную фотографию.

«100% талант есть и хорошо, что он используется. Большая награда для владельца и публики. Остальное — ваша личная жизнь и дело», «Красавица и умница, достойная самых высоких похвал! Советчики эти, которые ничего не добились в этой жизни, бедные, несчастные, обделенные судьбой люди! Счастливые ведут себя по-другому! Счастья вам, бесконечного!», «Любовь, вы очень прекрасная женщина! Талантливая, умная, красивая!», «Шею перефотошопили», «Действительно перебор!», «Люба-то уже не та», — похвалили одни и поругали другие фолловеры.

Недавно Любовь Успенскую обвинили в том, что она от косметических процедур уже не может открывать глаза. Не всегда нравятся поклонникам певицы и ее наряды. Так, Успенскую раскритиковали за яркое платье и тюрбан, но похвалили за выбор для съемок «мужского» костюма-тройки.

Фото: Instagram, Gennadii Usoev, Anatoly Lomokhov/ Global Look press

Видео: Instagram

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