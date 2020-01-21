«На стиле»: Любовь Успенская восхитила поклонников неожиданной сменой имиджа

Поклонники не оставили новый имидж Любви Успенской без внимания. «Вам очень идет этот образ!», «Такая крутая девочка», «Вам шикарно в этом образе! Стилистам браво», «Шикарно на вас сидит костюм», «Вы с каждым годом все краше», «Образ безупречный! Вам идеально подходит», «Любочка, ты неотразима в любом наряде», «Образ, Любонька, шедевральный!», «На стиле!», «Несвойственно для вас», «Вау! Неожиданно!» – пишут в комментариях.

Фото: Instagram

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