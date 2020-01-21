«На стиле»: Любовь Успенская восхитила поклонников неожиданной сменой имиджа
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram
В одной из последних публикаций в Instagram звезда поделилась впечатлениями о новом выступлении. «Сегодня на концерте я исполнила песню легендарного Владимира Высоцкого. Очень переживала и нервничала перед выходом на сцену, как не крути – это большая ответственность! Но я счастлива и рада была прикоснуться к этой великой музыкальной истории. В моей жизни много чего было, но сегодняшний день был особенным» – пишет певица.
Успенская позирует в костюме-тройке с укороченными и зауженными книзу брюками, приталенном смокинге с широкими лацканами и жилетке. Комплект объединен контрастной оксфордской полоской и дополнен базовой белой рубашкой. На этом вдохновение образами в духе английских денди не исчерпало себя. Образ завершил черный галстук, заправленный в жилетку, стильное кепи в клетку и кожаные ботинки-челси на массивном блочном каблуке.
Поклонники не оставили новый имидж Любви Успенской без внимания. «Вам очень идет этот образ!», «Такая крутая девочка», «Вам шикарно в этом образе! Стилистам браво», «Шикарно на вас сидит костюм», «Вы с каждым годом все краше», «Образ безупречный! Вам идеально подходит», «Любочка, ты неотразима в любом наряде», «Образ, Любонька, шедевральный!», «На стиле!», «Несвойственно для вас», «Вау! Неожиданно!» – пишут в комментариях.
Фото: Instagram
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