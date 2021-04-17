На Моргенштерна завели дело за пропаганду запрещенных веществ

«УНК ГУ МВД России по Москве возбуждено в отношении Моргенштерна административное дело по части 1 статьи 6.13 КоАП РФ (пропаганда либо незаконная реклама наркотических средств)». — говорится в сообщении.

По данным собеседника агентства, к силовикам с жалобой на музыканта обратился депутат Госдумы от партии ЛДПР Дмитрий Носов. Теперь Алишеру грозит штраф до миллиона рублей.

Представлять интересы эпатажного исполнителя в суде будет известный адвокат Сергей Жорин. Который, к слову, пока еще никак не прокомментировал ситуацию.

Ранее мы писали о том, что Моргенштерн сделал «дьявольское» пожертвование в благотворительный фонд — 666 666 рублей. Рэпер-провокатор отправил крупную сумму в благотворительный фонд «Наши дети». Об этом НКО сообщила на своей странице в социальной сети, отметив, что это крупнейшая сумма за всю историю акции «День заботы».