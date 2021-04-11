Цифра дня: Моргенштерн сделал «дьявольское» пожертвование в благотворительный фонд — 666 666 рублей

Так, сегодня стало известно, что рэпер-провокатор сделал крупное пожертвование в благотворительный фонд «Наши Дети». Об этом НКО сообщило на своей странице в социальной сети, отметив, что это крупнейшая сумма за всю историю акции «День Заботы».

«Новость, в которую мы до сих пор сами не поверили до конца. Вчера было сделано крупнейшее за всю историю акции «День Заботы» пожертвование от частного лица. Наш герой разрешил опубликовать его имя! Поэтому не будем скрывать!

Известный рэпер Моргенштерн пожертвовал 666 666 рублей на развитие проекта «Наставничество» в республике Башкортостан в рамках акции #деньзаботы!

Алишер, мы просто безгранично вам благодарны и очень ценим то, что вам не все равно», — написали администраторы паблика фонда Вконтакте.

Кстати, далеко не все восхитились поступком скандалиста — многих возмутила «дьявольская» сумма, другие решили, что он вовсе издевается, а третьи заявили, что артист делает добро ради хайпа.

Ранее мы писали о том, что продюсер Моргенштерна Слава Марлоу сообщил об опухоли в голове. Он тут же сообщил о том, что запускает благотворительную акцию. Артист решил выпустить подушки со своим изображением, а доходы с их продажи отправить в фонд Константина Хабенского.