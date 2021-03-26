С Моргенштерна взыскали 300 тысяч за плагиат

Суд Уфы взыскал с Моргенштерна 300 тысяч рублей за плагиат – иск подал шоумен Олег Лихачев за использование своей песни, которую использовал в «музыкальной деятельности» уроженец Уфы Алишер Моргенштерн.

Сама претензия довольно интересная – причиной стало использование одной строчки из песни Лихачёва – «наш президент страну поднял». Прозвучала эта строчка в одном из TikTok-видел музыканта.

Интересно, что больше всего задело Лихачёва не то, что у него позаимствовали строчку, а тот факт, что прозвучала она на негативном фоне – в этом видео Моргенштерн курит сигареты.

Олег Лихачёв оценил использование строки из своего произведения в 300 тысяч рублей. Кроме того, он заявил, что требует от Моргенштерна публичных извинений ха этот инцидент.

«Решением суда исковые требования удовлетворены частично. Суд признал незаконным использование ответчиком музыкального произведения «Владимир Путин молодец» автором которого является истец. Суд взыскал с Алишера Моргенштерна компенсацию 300 000 рублей», – заявили в пресс-службе Кировского районного суда Уфы.

А вот в извинениях Лихачеву отказали.