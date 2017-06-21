Шеннен Доэрти похвасталась новыми локонами на фото с таким же кудрявым супругом

В марте 2015 года у американской актрисы Шеннен Доэрти, известной российскому зрителю ролями Прю Холливелл в сериале «Зачарованные» и Бренды Уолш в сериале «Беверли-Хиллз, 90210», диагностировали рак молочной железы. Женщина прошла долгий путь борьбы со страшным заболеванием, в ходе которого лишилась волос, но победила: в ноябре 2016 года наступила ремиссия. Спустя полгода звезда стала все чаще делиться в Instagram фотографиями, на которых не пользуется ни кепкой, ни платком, чтобы прикрыть голову: у нее растут новые кудряшки. Сегодня Шеннен поделилась снимком, на котором она запечатлена с Куртом Исваренко. «Мне кажется, что мы с моим мужем все больше становимся похожими друг на друга», — радостно шутит она.

Публикация от ShannenDoherty (@theshando) Июн 21 2017 в 7:01 PDT

Курт поддерживал Шеннен на протяжении всего времени. Рядом также были мама, лучшая подруга Энн, близкие люди. Силы актриса черпала и в общении с любимой собакой, которая раньше всех почувствовала ее болезнь. К чужим псам звезда также испытывает нежность: эту собаку она встретила в романтической поездке по Мексике, куда отправилась с мужем.

Публикация от ShannenDoherty (@theshando) Июн 21 2017 в 1:04 PDT

Сегодня Курт празднует день своего рождения. Супруга нежно поздравила его с этим праздником: «С днем родждения, мой самый родной человек, мой близнец, мужчина, который заставляет меня смеяться каждый день..... даже чаще, чем каждый день. С того момента, как я тебя встретила, узнала тебя. Жизнь обрела смысл. Я восхищаюсь тобой. Я уважаю тебя и я люблю тебя. С днем рождения, моя любовь».

Публикация от ShannenDoherty (@theshando) Июн 22 2017 в 8:02 PDT