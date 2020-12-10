Музу Данилы Козловского Ольгу Зуеву раскритиковали за безобидное фото в пене: «Неприлично»
Фото: www.instagram.com/_olyazueva/
Ольга Зуева получила множество гневных комментариев после публикации снимка в пене. В кадре актриса принимает ванну, а за ее спиной открывается шикарный вид на город. При этом фото вполне себе безобидное — на нем видны лишь коленки Ольги.
Фото: www.instagram.com/_olyazueva/
«Что с вами, девушка? Наверное, и внутреннее состояние соответствующее: не понятно, то ли все по фигу, то ли "Спасайте, тону!"», «Как в бане. Зачем?», «Неприлично», «Совсем не ваш стиль», «Странные комментарии, шикарный вид. Завидую», «Сначала не поняла, что это», «Вы такая очаровательная», «В активном поиске?», «Грустные глаза», «Страшно», «Слишком много красоты на одном фото», — разделились мнения поклонников Ольги.
Ольга Зуева перед рождением дочери уехала в США, где жила ранее много лет. Ее и Данилы Козловского дочь Ода Валентина появилась на свет в марте 2020 года, в разгар первой волны пандемии коронавируса. Данила Козловский несколько месяцев пробыл в Америке с ребенком и любимой женщиной, а после вернулся к работе в России.
Несколько месяцев назад в Сети начали мелькать новости, что Ольга и Данила расстались, но эти сведения не получили подтверждения — актер и его муза хранят молчание.
Фото и видео: Instagram Ольги Зуевой и Данилы Козловского
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