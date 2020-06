Данила Козловский показал нежное фото с 3-месячной дочерью: «Счастливая жизнь папы»

«Какой эксцентрично-чудесный хвостик у малышки Оды. Happy Father’s Day best daddy in the world!», «Вы так круто смотритесь в роли бати, Данила», «Папа — это вообще такой нужный и особенный человек для ребенка. Тот, на кого всегда можно положиться. Желаю вам преуспеть в этой самой главной роли», «Счастливая жизнь папы», «Какая прелесть», — написали Даниле в комментариях.

Роман Ольги Зуевой и Данилы Козловского начался 5 лет назад. Сначала они скрывали чувства от посторонних глаз и не появлялись на публике вместе. И лишь спустя несколько месяцев Козловский представил Ольгу как свою девушку. О том, что у них будет ребенок, влюбленные не сообщали, но поклонники обо всем догадались сами. Всю беременность Ольга провела в США и рожала она там же — в стране, где училась и работала несколько лет.