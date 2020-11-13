Муж Валерии показал ее честное красивое фото в шляпке: «Модель всегда со мной»

«Супер», «Самая достойная женщина нашей российской сцены», «Натуральная красота», «Моя любимая Лера!», «Видим вас уже три дня на пляже, вы супер», «Валерия, как всегда, прекрасна и нежна», «Красотка», «Она у вас очень интересная, красивая, талантливая», — получила Валерия заслуженные комплименты.

А песня «Пьяная», на которую в подписи к фото намекал продюсер, понравилась не всем. «Песня никакая», «Раньше Валерия пела хиты Шульгина, за это ее полюбили», «Слишком простая песня», — честно признались поклонники артистки. Но некоторые отметили, что композиция им настолько «зашла», что ее даже поставили на звонок телефона.

Фотографии Валерии, на которых она не скрывает свою природную красоту, всегда получают много откликов от поклонников. Артистка не раз заявляла, что не приемлет фотошоп, не прибегает к услугам пластических хирургов, а красоту ей помогают сохранять уход за собой, здоровый образ жизни, спорт и добрые мысли.