Валерия в пестром шелковом халате и косынке впечатлила поклонников: «Наша красавица и солнце!»

«В нашем суровом и злом мире доброта на вес золота. К сожалению, очень много озлобленных и недовольных жизнью людей. Особенно в этом году», «Валерия, в вас оно всегда светит», «Вы наше солнце, красавица», «Как важно это солнце не тушить, а тепло людям вокруг и себе, и самым близким дарить. Как же просто светить, но, возможно, именно доброта будет лучше, чем любые слова!», «Лерочка, вы всегда нас ослепляете своей нежностью и красотой, ведь ваш внутренний мир — солнце внутри! Спасибо вам за ваши яркие и горячие лучи, которые согревают наши сердца!», «Какая вы яркая и красивая», «Валерия, вы невероятно молодо выглядите», — отметили подписчики внешнюю и душевную привлекательность артистки.

Валерия и Иосиф Пригожин находятся в Дубае уже не первую неделю. И многие подписчики осудили их за шикарный отдых в непростое для большинства их сограждан время. Некоторые комментаторы обвинили артистов в том, что они «разносят коронавирус, катаясь по заграницам».

Ранее продюсер хвастался красавицей-женой, отметив при этом, что жена мужем красна, без лишней скромности похвалив и себя. Но поклонники Валерии знают, сколько времени она тратит на спорт и здоровый образ жизни.