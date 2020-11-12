«Голубки»: Валерия поделилась трогательным селфи с мужем Иосифом Пригожиным

Нежная фотография самой любимой пары российского шоу-бизнеса вызвала переполох в комментариях:

«Не верю! Вам и нечего делать! Вы ж аки пчелка-трудоголик) Всегда чем то заняты», «Какие красивые голубые глаза», «Красивая, гармоничная пара!!!», «У Иосифа очень добрые глаза», «Как у Вас глаза выделяются», «Красивые какие! Загорелые», «Соскучилась по вам на родине. Красивые, глаз не отвести», «Вау, какие вы красивые, очень вас люблю, пусть у вас будет отлично всё!!!», «Прекрасные люди. Красивая пара, очень любим вас», «Красотульки, приятно видеть вас!», «Классные, здоровья всем», «Приятно смотреть!!! Любуюсь всегда вами!!! Гармония!!!», «Счастье Вам и долгих лет жизни и в творчестве! Супер, молодцы», «Ого! Какие же вы красивые! Эмираты вас сделали ещё краше! Иосифу очень идёт загар....ну очень прям помолодел».