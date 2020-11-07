«Бомба!» Валерия зажигательно станцевала в сияющем мини под свой новый трек

К слову, недавно мы писали, как Иосиф Пригожин похвастался красавицей-женой в молодежном наряде. Валерия и Иосиф Пригожин продолжают дразнить подписчиков снимками с отдыха в Дубае. Даже в отпуске звездные супруги времени зря не теряют: для певицы организовали фотосессию на яхте, и ее муж и продюсер уже успел приоткрыть закулисье.

А вам понравился образ Валерии? Делитесь своим мнением в комментариях!