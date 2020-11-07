«Бомба!» Валерия зажигательно станцевала в сияющем мини под свой новый трек
Фото: @valeriya / Instagram
Валерия показала подписчикам необычный дерзкий образ. 52-летняя певица блеснула стройной фигурой в сияющем мини под свой новый трек. В новом видео, которое она опубликовала на своей странице в Instagram, Валерия зажигательно танцует в вечернем аутфите с идеальной укладкой и ярким макияжем с акцентом на губах. Под видео Валерия написала: «Друзья, столько вдохновляющих отзывов о новой песне я давно не получала - сообщения в директе, во всех мессенджерах, во всех соцсетях. Также спасибо большое моим коллегам за обратную связь. Ценю. Дорожу каждым мнением. Всех люблю. Трек можно скачать по ссылке, размещенной в профиле моего аккаунта».
Фолловеры остались в восторге от нового видео певицы и написали: «Просто потрясающая», «Супер песня получилась», «Красотка», «Валерия, вы супер», «На повторе! Можно я про платье скажу, что оно не менее потрясающее, чем песня?», «Валерия, Вы красавица! Песню уже скачала. Спасибо», «Песня супер и вы красавица. Люблю и восхищаюсь вами», «Какая красота! Платье», «Шик!!!!», «Супер песня!!!! Я ее сегодня слушала много раз!!! Бомба».
Фото: @valeriya / Instagram
К слову, недавно мы писали, как Иосиф Пригожин похвастался красавицей-женой в молодежном наряде. Валерия и Иосиф Пригожин продолжают дразнить подписчиков снимками с отдыха в Дубае. Даже в отпуске звездные супруги времени зря не теряют: для певицы организовали фотосессию на яхте, и ее муж и продюсер уже успел приоткрыть закулисье.
А вам понравился образ Валерии? Делитесь своим мнением в комментариях!
Фото и видео: @valeriya / Instagram
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