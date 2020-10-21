«Моя любовь»: Кудрявцева очаровала поклонников новыми милыми видео с 2-летней дочерью
Фото: Instagram Леры Кудрявцевой
«Моя любовь занимаемся у лучшего педагога для малышей», — подписала видео теледива. Милые ролики не оставили поклонников Леры равнодушными. «Ну какая Машенька мимишная», «Милота милацкая», «Спасибо за Ваши видео. Душа отдыхает и прочь уходят все проблемы», «Лапочка, умница, старается», «Какая прелесть. Сразу настроение поднимается», «Такая умничка, а как нравится ей игры», «Смачная девчонка», «Сладкая, сладкая! Вклад в воспитание и развитие детей - самое главное!», «Такая шкодная с хвостиками... Умничка», «Зайка», «Замечательная малышка», — пишут они в многочисленных комментариях.
Отметим, Лера Кудрявцева вышла замуж за Игоря Макарова в 2013-м, через год после начала их романа. Телеведущая уже привыкла, что ей постоянно задают вопросы о разнице в возрасте с супругом (она старше на 16 лет, — прим. ред.) и с юмором отвечает на них. Однажды она призналась, что чувствует себя на 100 лет, и это нормально. «На людях я должна быть веселой, а дома могу быть и грустной, и сварливой», — рассказала она тогда.
Дочь Леры и Игоря родилась 9 августа 2018 года. А за полгода до этого Кудрявцева впервые стала бабушкой: у ее сына Жана и его супруги Анастасии родился сын Лева. Долгое время телеведущая предпочитала не показывать малыша и не упоминать о нем. Но недавно рассказала, что ей все эти игры надоели. «Я баба Лера», — написала она в микроблоге и показала трогательное фото с внуком.
Напомним, Игорь Макаров стал третьим супругом Кудрявцевой. Первым мужем и отцом ее сына был музыкант Сергей Ленюк (недавно Лера рассказала о его изменах во время ее беременности), вторым мужем стал бизнесмен Матвей Морозов. Также у нее был роман с Сергеем Лазаревым.
Фото: instagram
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