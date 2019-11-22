Морщинки и «домашняя» прическа: 47-летняя Гвинет Пэлтроу поделилась «честным» фото и получила комплименты
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Фото: Instagram
47-летняя звезда фильма «Влюбленный Шекспир» Гвинет Пэлтроу ведет здоровый образ жизни и не пользуется услугами пластических хирургов. Актриса выглядит достойно в своем возрасте и часто делится с подписчиками фотографиями со своей натуральной красотой.
Гвинет опубликовала в Instagram снимок, на котором позирует в полумраке в медицинском кабинете. Но даже при такой обстановке видно, что актриса не накрашена и у нее нет укладки. Обнаженную грудь она в кадре прикрывает рукой.
Гвинет призналась, что сделала фотографию в поддержку акции по профилактике рака груди.
«Октябрь проходил под знаком борьбы с раком груди. Но так как я много путешествовала, то сдвинула свою диагностику на несколько недель. Я обследую грудь без боли и безопасно», — рассказала обладательница Оскара.
Подписчики похвалили Гвинет за поддержку здорового образа жизни и ответственное отношение к своему здоровью. Также Пэлтроу получила немало комплиментов за свою красоту. «Я восхищаюсь вашей настоящей красотой», «Королева», «Люблю тебя», «Спасибо, что делитесь всем с нами», — написали в комментариях.
Недавно Гвинет Пэлтроу признавалась, что не живет все время в одном доме с мужем Брэдом Фэлчаком. Секретом идеального брака актриса назвала то, что они с супругом не успевают надоедать друг другу: четыре дня в неделю они проводят в ее доме, остальные три – Брэд живет один в своем доме.
Фото и видео: Instagram
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