Морщинки и «домашняя» прическа: 47-летняя Гвинет Пэлтроу поделилась «честным» фото и получила комплименты

Гвинет призналась, что сделала фотографию в поддержку акции по профилактике рака груди.

«Октябрь проходил под знаком борьбы с раком груди. Но так как я много путешествовала, то сдвинула свою диагностику на несколько недель. Я обследую грудь без боли и безопасно», — рассказала обладательница Оскара.

Подписчики похвалили Гвинет за поддержку здорового образа жизни и ответственное отношение к своему здоровью. Также Пэлтроу получила немало комплиментов за свою красоту. «Я восхищаюсь вашей настоящей красотой», «Королева», «Люблю тебя», «Спасибо, что делитесь всем с нами», — написали в комментариях.

Недавно Гвинет Пэлтроу признавалась, что не живет все время в одном доме с мужем Брэдом Фэлчаком. Секретом идеального брака актриса назвала то, что они с супругом не успевают надоедать друг другу: четыре дня в неделю они проводят в ее доме, остальные три – Брэд живет один в своем доме.