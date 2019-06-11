Гвинет Пэлтроу раскрыла секрет сохранения идеального брака

Напомним, Гвинет 10 лет был замужем за солистом группы Coldplay Крисом Мартином. У них есть дочь и сын. В молодости Пэлтроу была помолвлена с Брэдом Питтом и встречалась с Беном Аффлеком.

У Фэлчака также есть двое детей, которых ему родила первая жена – продюсер Сьюзан Бакиник.