Гвинет Пэлтроу раскрыла секрет сохранения идеального брака

В 2018 году 45-летняя Гвинет Пэлтроу вышла замуж за продюсера и сценариста Брэда Фэлчака. Они обвенчались через четыре года после знакомства. И полгода спустя после свадьбы оскароносная актриса призналась, что не живет с мужем все время.
Оказывает, секрет ее идеального брака в том, что под одной крышей Пэлтроу и Фэлчак проводят только 4 дня в неделю – в доме Гвинет. Остальные три дня Брэд живет отдельно – в своем доме. Такую схему отношений актрисе порекомендовала ее секс-коуч.
Гвинет называет свой брак идеальным, и таким его удается сохранять благодаря оригинальной схеме супружества.
Напомним, Гвинет 10 лет был замужем за солистом группы Coldplay Крисом Мартином. У них есть дочь и сын. В молодости Пэлтроу была помолвлена с Брэдом Питтом и встречалась с Беном Аффлеком.
У Фэлчака также есть двое детей, которых ему родила первая жена – продюсер Сьюзан Бакиник.
Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram, youtube.com/ Good Morning America
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