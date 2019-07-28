«Гармошка» на лбу и морщинки вокруг глаз: 46-летняя Гвинет Пэлтроу не стесняется своего возраста

Актриса Гвинет Пэлтроу не раз заявляла, что не боится стареть. Появление морщин звезда считает неизбежным процессом, а справиться с вызываемыми возрастными изменениями негативными эмоциями ей помогает принятие себя. Гвинет просто не акцентирует свое внимание на внешности.

«В один прекрасный момент вы просто начинаете нравиться себе. Вы просто достигаете точки, когда ваша внутренняя красота становится более важна, чем внешняя», — признавалась она недавно в блоге.

В это воскресенье актриса опубликовала в своем Instagram видео, в котором, несмотря на освещение, совершенно отчетливо видны глубокие мимические морщины и «гармошка» на лбу.

А как относитесь к возрастным изменениям вы?