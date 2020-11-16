Второй подбородок и морщины: Дарья Мороз удивила поклонников неудачным фото
Фото: Instagram Дарьи Мороз
Дарья Мороз опубликовала свое фото, на котором позирует во время нанесения грима для съемок. На снимке актриса продемонстрировала второй подбородок и морщинки. «Когда артист и художник по гриму на одной волне #триада2 #снимаетсякино или #внучкибрежнева», — подписала она не самое удачное селфи.
Фото: Instagram Дарьи Мороз
Поклонники Дарьи с юмором отреагировали на ее забавное фото. «Бог ты мой, никогда ничего красивее не видела!!», «Красоту ничем не испортишь», «Вот, наконец-то, мы увидели вас без Фотошопа!!! Шутка, Даша, вы как всегда прекрасны!!! Легкого дня и хорошего настроения!!!», «ПослеКовидное осложнение!», «Это кто справа, с белым воротником? Моисеев Б. Что не узнаю вас в гриме...», «Дааашаааа!! Чисто Полиграф Полиграфович — если волосы зачесать назад», «Вас загримировали под Бориса Моисеева», «После карантина», «Ну наконец-то вы без грима», «Сталин! Молодой Сталин без усов и добрый», «Даша, вы тут похожи на Сергея Маховикова)))) В роли генерала))», «Ксения Стриж», — пишут они в комментариях.
Сейчас Дарья Мороз снимается во втором сезоне сериала «Триада». По сценарию главный герой по имени Толя никак не может выбрать между любовницей и женой, с которой у них много лет не получается родить ребенка. Лучший друг советует ему переспать с танцовщицей в клубе и понять, перед какой из любящих женщин ему будет стыдно. Толя решает последовать совету и через несколько недель все три женщины сообщают Толе, что у него будет ребенок… То есть три ребенка одновременно! Вместо того чтобы провалиться сквозь землю, Толя принимает ответственное, но очень спорное решение. Несмотря ни на что он хочет остаться любящим отцом для каждого из троих детей. Поэтому Толя собирает всю триаду и объявляет, что все три матери должны непременно жить вместе с ним под одной крышей.
Фото и видео: Instagram
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