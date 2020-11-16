Второй подбородок и морщины: Дарья Мороз удивила поклонников неудачным фото

Сейчас Дарья Мороз снимается во втором сезоне сериала «Триада». По сценарию главный герой по имени Толя никак не может выбрать между любовницей и женой, с которой у них много лет не получается родить ребенка. Лучший друг советует ему переспать с танцовщицей в клубе и понять, перед какой из любящих женщин ему будет стыдно. Толя решает последовать совету и через несколько недель все три женщины сообщают Толе, что у него будет ребенок… То есть три ребенка одновременно! Вместо того чтобы провалиться сквозь землю, Толя принимает ответственное, но очень спорное решение. Несмотря ни на что он хочет остаться любящим отцом для каждого из троих детей. Поэтому Толя собирает всю триаду и объявляет, что все три матери должны непременно жить вместе с ним под одной крышей.