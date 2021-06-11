Моргенштерн с любимой отдыхают на мальдивской вилле за 210 тысяч рублей в сутки
23-летний Моргенштерн наделал много шума в последние дни: устроил скандал на премии телеканала «МУЗ-ТВ», затем побывал в суде, где заплатил штраф за пропаганду запрещенных веществ, успел «засветиться» на больничной койке.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: www.instagram.com/influesii
И теперь, после череды скандалов Моргенштерн с Диларой Зинатуллиной и в компании друзей улетели отдыхать на Мальдивы.
«Чисто в рай вернулись», — прокомментировал рэпер, снимая видео на шикарной вилле, которую он снял для себя и любимой.
Один из самых «дорогих» блогеров страны выбрал не просто отель на берегу океана, а отдельную виллу с собственным бассейном и горкой, спускающейся в кристально чистую воду. Ранее на этих виллах отдыхали и другие российские знаменитости, например Яна Рудковская с семьей.
Кстати, аренда такого роскошно жилья, из которого можно не просто любоваться прекрасными пейзажами, но и сразу же нырнуть в океан, начинается от 210 тысяч рублей (букинг + налоги).
Алишер Моргенштерн привык на себе и не экономить и баловать дорогими подарками любимую девушку. Так, на день рождения он подарил Диларе автомобиль за несколько миллионов рублей, но не забыл и про себя, прикупив вскоре спорткар.
На все упреки в том, что он сорит деньгами, рэпер резко отвечает: «На мне все время висят украшения за десятки миллионов рублей. О чем вы вообще говорите?».
Но, несмотря на весь эпатаж и грубость в общении, блогер не забывает и о благотворительности. Он регулярно переводит немалые суммы на помощь больным детям, а после трагедии в Казани финансово поддержал семьи погибших.
Фото и видео: Instagram
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