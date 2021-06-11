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Моргенштерн с любимой отдыхают на мальдивской вилле за 210 тысяч рублей в сутки

После череды скандалов, связанных с его именем самый эпатажный блогер и рэпер страны улетел отдыхать на берег океана в компании избранницы и друга. Там Алишер, привыкший жить, мягко говоря, на широкую ногу, не стал экономить на отдыхе.

23-летний Моргенштерн наделал много шума в последние дни: устроил скандал на премии телеканала «МУЗ-ТВ», затем побывал в суде, где заплатил штраф за пропаганду запрещенных веществ, успел «засветиться» на больничной койке.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Моргенштерн со своей любимой Диларой

Фото: www.instagram.com/influesii

И теперь, после череды скандалов Моргенштерн с Диларой Зинатуллиной и в компании друзей улетели отдыхать на Мальдивы.

«Чисто в рай вернулись», — прокомментировал рэпер, снимая видео на шикарной вилле, которую он снял для себя и любимой.

Один из самых «дорогих» блогеров страны выбрал не просто отель на берегу океана, а отдельную виллу с собственным бассейном и горкой, спускающейся в кристально чистую воду. Ранее на этих виллах отдыхали и другие российские знаменитости, например Яна Рудковская с семьей.

Кстати, аренда такого роскошно жилья, из которого можно не просто любоваться прекрасными пейзажами, но и сразу же нырнуть в океан, начинается от 210 тысяч рублей (букинг + налоги).

Алишер Моргенштерн привык на себе и не экономить и баловать дорогими подарками любимую девушку. Так, на день рождения он подарил Диларе автомобиль за несколько миллионов рублей, но не забыл и про себя, прикупив вскоре спорткар.

На все упреки в том, что он сорит деньгами, рэпер резко отвечает: «На мне все время висят украшения за десятки миллионов рублей. О чем вы вообще говорите?».

Но, несмотря на весь эпатаж и грубость в общении, блогер не забывает и о благотворительности. Он регулярно переводит немалые суммы на помощь больным детям, а после трагедии в Казани финансово поддержал семьи погибших.

Фото и видео: Instagram

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