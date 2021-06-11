Моргенштерн с любимой отдыхают на мальдивской вилле за 210 тысяч рублей в сутки

Кстати, аренда такого роскошно жилья, из которого можно не просто любоваться прекрасными пейзажами, но и сразу же нырнуть в океан, начинается от 210 тысяч рублей (букинг + налоги).

Алишер Моргенштерн привык на себе и не экономить и баловать дорогими подарками любимую девушку. Так, на день рождения он подарил Диларе автомобиль за несколько миллионов рублей, но не забыл и про себя, прикупив вскоре спорткар.

На все упреки в том, что он сорит деньгами, рэпер резко отвечает: «На мне все время висят украшения за десятки миллионов рублей. О чем вы вообще говорите?».

Но, несмотря на весь эпатаж и грубость в общении, блогер не забывает и о благотворительности. Он регулярно переводит немалые суммы на помощь больным детям, а после трагедии в Казани финансово поддержал семьи погибших.