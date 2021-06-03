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Суд оштрафовал Моргенштерна на 100 тысяч за пропаганду наркотиков

Скандально известный 23-летний рэпер приехал к зданию суда на автомобиле McLaren 600LT небесно-голубого цвета стоимостью около 15 миллионов рублей. Его сопровождала его девушка Дилара, которую в суд, однако, не пустили.

Зюзинский суд Москвы оштрафовал рэпера Моргенштерна на 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков в его клипах, сообщили в пресс-службе суда.

«Суд признал Валеева виновным в совершении административного правонарушения по ч. 1 ст. 6.13 КоАП. Решением суда ему назначен административный штраф в размере 100 тыс. руб.», — говорится в сообщении суда.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Моргенштерн на сцене

Фото: Global Look Press

Сам рэпер отнесся к суду, как «к цирку, который дарит хорошее настроение», и заявил, что не считает себя виновным. Он заявил, что лучший способ привлечь к чему-либо внимание – это запретить, и призвал не обращать на такие вещи внимания.

Само заседание проходило без прессы, однако сам Моргенштерн лично прибыл в суд. Его сопровождала его девушка Дилара, которую в суд, однако, не пустили.

Защищал Моргенштерна его адвокат Сергей Жорин, который уже прославился, как «адвокат дьвола» – именно такую футболку преподнес ему известный клиент. Кроме того, рэпер порадовал адвоката и другим способом – преподнес ему автомобиль стоимостью 14 миллионов рублей.

Фото: Instagram Моргенштерна, Global Look Press

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