Суд оштрафовал Моргенштерна на 100 тысяч за пропаганду наркотиков
Зюзинский суд Москвы оштрафовал рэпера Моргенштерна на 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков в его клипах, сообщили в пресс-службе суда.
«Суд признал Валеева виновным в совершении административного правонарушения по ч. 1 ст. 6.13 КоАП. Решением суда ему назначен административный штраф в размере 100 тыс. руб.», — говорится в сообщении суда.
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Фото: Global Look Press
Сам рэпер отнесся к суду, как «к цирку, который дарит хорошее настроение», и заявил, что не считает себя виновным. Он заявил, что лучший способ привлечь к чему-либо внимание – это запретить, и призвал не обращать на такие вещи внимания.
Само заседание проходило без прессы, однако сам Моргенштерн лично прибыл в суд. Его сопровождала его девушка Дилара, которую в суд, однако, не пустили.
Защищал Моргенштерна его адвокат Сергей Жорин, который уже прославился, как «адвокат дьвола» – именно такую футболку преподнес ему известный клиент. Кроме того, рэпер порадовал адвоката и другим способом – преподнес ему автомобиль стоимостью 14 миллионов рублей.
Фото: Instagram Моргенштерна, Global Look Press
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