Суд оштрафовал Моргенштерна на 100 тысяч за пропаганду наркотиков

Зюзинский суд Москвы оштрафовал рэпера Моргенштерна на 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков в его клипах, сообщили в пресс-службе суда.

«Суд признал Валеева виновным в совершении административного правонарушения по ч. 1 ст. 6.13 КоАП. Решением суда ему назначен административный штраф в размере 100 тыс. руб.», — говорится в сообщении суда.