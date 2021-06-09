Моргенштерн: «Я шел на "МУЗ-ТВ", чтобы устроить шоу, и я его устроил»

Стоит отметить, что на премии он появился в инвалидной коляске, которую везла его девушка Дилара.

«Я вчера выписался из больницы. Проблема была в том, что я, видимо, настолько полюбил камни, что они начали образовываться в почках. Сейчас я чувствую себя отлично. Но единственное — камень может начать выходить в любой момент, но я к этому готов. А когда была премия "МУЗ-ТВ", я уже мог ходить, и в этом честно всем признался, но поскольку договорился со своими подписчиками, что если они за меня будут голосовать, то я приеду на коляске», — объяснил Моргенштерн.

На премии он точно всем запомнился — отказался разговаривать с Ксенией Собчак и игнорировал ее вопросы. Как заявила сама ведущая, за интервью он хотел 5 миллионов рублей, а она отказалась.

А после Моргенштерн устроил настоящий скандал — когда объявили лучшего певца, которым стал Александр Ревва, он вышел на сцену и заявил, что награда по праву его.

«Я был уверен, что заберу все четыре награды. Мне казалось, что это честная премия. Да, возможно, в каких-то категориях я уступил справедливо, но разве Артур Пирожков — лучший исполнитель прошедшего года? Мне кажется, всем очевидно, кто был лучшим».

Алишер заявил, что этого не планировал — просто подвернулся удобный момент.

«Это все было абсолютно спонтанно. Я шел на "МУЗ-ТВ", чтобы устроить шоу, и я его устроил. На самом деле, спасибо "МУЗ-ТВ", что я не победил. Все пошло именно так, как должно было быть. Если бы я победил, было бы скучно. А так получилось идеально».