Моргенштерн перечислит часть своих доходов семьям пострадавших при стрельбе в Казани

Рэпер Моргенштерн решил поддержать семьи жертв стрелка, который пришел сегодня в одну из школ города Казани и расстрелял школьников.

Узнав о трагедии, рэпер решил отменить массовое мероприятие с поклонниками, которое планировал на этот день. Однако он не отменил продажу лимитированной коллекции одежды, которую решил продавать лично. Все вырученные от продажи мерча деньги он намерен отправить семьям пострадавших. Об этом он заявил в своем Instagram.

«В связи с трагедией в Казани, все вырученные деньги с уникального мерча за прилавком «Альфа-банка» мы отправим семьям пострадавших», — написал Моргенштерн и призвал подписчиков прийти и «сделать благое дело», купив мерч.