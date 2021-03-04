Моргенштерн в шубе, Тимати, Тюльпанова и другие звезды на вечеринке Филиппа Пляйна

Дизайнер Филипп Пляйн приехал в Москву и устроил закрытую вечеринку в одном из столичных клубов собрав на мероприятии молодых звёзд. В Театре CRAVE Moscow состоялась шоу-презентация бренда Philipp Plein.

Главной фигурой вечеринки стал Моргенштерн – дизайнер пригласил его лично, заявив, что готов разнести этот город, если музыкант не свяжется с ним. Эпатажный исполнитель впечатлил модельера – не только своим творчеством, но и тем, что ранее оставил в одном из его бутиков сразу миллион.

Моргенштерн приглашение принял и явился на мероприятие в шубе от Пляйна с розовым принтом, а также станцевал вместе с Филиппом на сцене. На вечеринке музыкант появился вместе со своей девушкой Диларой.

Среди других гостей были Мария Погребняк, недавно оправившаяся от больницы и развода Милана Тюльпанова, Виктория Боня, Тимати, дуэт HammAli & Navai, Ксения Шипилова, Люся Чеботина, MIA BOYKA, Карина Нигай и другие звезды.

Гости выбрали самые разные образы для вечеринки – Мария Погребняк появилась в соблазнительном темно-зеленом блестящем платье, Милана Тюльпанова в черном мини, а Люся Чеботина удивила розовым костюмом в спортивном стиле.