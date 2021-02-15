Моргенштерн подарил своей девушке часы за миллион рублей

Теперь на запястье Дилары блестят часы люксового бренда Patek Philippe (кстати, этот же швейцарский бренд предпочитает президент России). По сообщению Telegram-канала Только никому, такие часы обошлись щедрому музыканту в один миллион рублей.

Кстати, возлюбленная рэпера уже привыкла к дорогим сюрпризам от избранника. Недавно она показала подписчикам своего Instagram полочку с драгоценностями, среди них серьги, которые ей подарил бойфренд, многочисленные золотые цепи и подвески.

О том, как другие звезды встретили День всех влюбленных читай в нашем материале на Passion!

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