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Моргенштерн подарил своей девушке часы за миллион рублей

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Алишер Моргенштерн

Фото: Instagram

Рэпер-провокатор не привык экономить на подарках для девушки.

22-летний исполнитель и блогер живет на всю катушку, ежедневно хвастаясь роскошной жизнью в своем Instagram-блоге. Не стало исключением и 14 февраля — Алишер Моргенштерн поделился в Stories подробностями того, как прошло романтическое свидание с его девушкой Диларой Зинатуллиной.

День святого Валентина кумир молодежи решил отметить в собственном ресторане.

Вместе с любимой он отведал свежие устрицы, морской коктейль, дорогое красное вино (200 тысяч рублей за бутылку), а также посмотрел на шикарный салют из панорамной лоджии.

Пожалуй, самым ярким событием ночи стал подарок, который рэпер преподнес для своей возлюбленной.

Алишер дарит девушке часы
@morgen_shtern
Теперь у пары подходящие аксессуары
@morgen_shtern

Теперь на запястье Дилары блестят часы люксового бренда Patek Philippe (кстати, этот же швейцарский бренд предпочитает президент России). По сообщению Telegram-канала Только никому, такие часы обошлись щедрому музыканту в один миллион рублей.

Кстати, возлюбленная рэпера уже привыкла к дорогим сюрпризам от избранника. Недавно она показала подписчикам своего Instagram полочку с драгоценностями, среди них серьги, которые ей подарил бойфренд, многочисленные золотые цепи и подвески.

О том, как другие звезды встретили День всех влюбленных читай в нашем материале на Passion!

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Фото и видео: Instagram / @morgen_shtern