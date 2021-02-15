Моргенштерн подарил своей девушке часы за миллион рублей
Фото: Instagram
22-летний исполнитель и блогер живет на всю катушку, ежедневно хвастаясь роскошной жизнью в своем Instagram-блоге. Не стало исключением и 14 февраля — Алишер Моргенштерн поделился в Stories подробностями того, как прошло романтическое свидание с его девушкой Диларой Зинатуллиной.
День святого Валентина кумир молодежи решил отметить в собственном ресторане.
Вместе с любимой он отведал свежие устрицы, морской коктейль, дорогое красное вино (200 тысяч рублей за бутылку), а также посмотрел на шикарный салют из панорамной лоджии.
Пожалуй, самым ярким событием ночи стал подарок, который рэпер преподнес для своей возлюбленной.
Теперь на запястье Дилары блестят часы люксового бренда Patek Philippe (кстати, этот же швейцарский бренд предпочитает президент России). По сообщению Telegram-канала Только никому, такие часы обошлись щедрому музыканту в один миллион рублей.
Кстати, возлюбленная рэпера уже привыкла к дорогим сюрпризам от избранника. Недавно она показала подписчикам своего Instagram полочку с драгоценностями, среди них серьги, которые ей подарил бойфренд, многочисленные золотые цепи и подвески.
О том, как другие звезды встретили День всех влюбленных читай в нашем материале на Passion!
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Фото и видео: Instagram / @morgen_shtern