Стала известна стоимость нового лука Моргенштерна

Моргенштерн эпатирует общественность не только текстами своих песен, но и внешним видом, а также образами. Накануне он продемонстрировал в своем микроблоге неоднозначный наряд 7 в примерочной он появился в шубе и кроссовках от немецкого модельера Philip Plein, добавив, что хочет стать его моделью.

Стоимость его образа превысила один миллион рублей – в общей сложности образ оценили в 1 160 540 рублей.

Интересно, что сам дизайнер предложение музыканта оценил – Филипп Пляйн уже находится в Москве, а в своем Instagram заявил, что собирается устроить вечеринку с Моргенштерном.

Для самого музыканта сорить деньгами и провоцировать общественность огромными тратами на образы, одежду и аксессуары, а также подарки, не в новинку. Тратиться он не только на себя – ранее он преподнес своей девушке часы, стоимость которых составила 1 миллион рублей.