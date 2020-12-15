Море шаров и веселье: лишившаяся рук Маргарита Грачева отметила день рождения сына
Фото: www.instagram.com/margoritka1211/
Маргарита Грачева пережила страшную трагедию три года назад. Тогда ее бывший муж-тиран лишил рук, узнав о том, что Рита хочет развестись с ним. Найти в себе силы жить дальше покалеченной молодой женщине помогли сыновья Дима и Данила, которые тогда были совсем маленькими. «Ради детей я должна забыть все как страшный сон. Я нужна им», — говорила Маргарита Грачева.
Сейчас она счастлива в новом браке с мужем Максимом, которого мальчишки быстро приняли. В семье наступил покой и счастье. В день 8-летия старшего сына Маргарита показала, как прошел их веселый праздник.
В Instagram Маргарита опубликовала фото счастливого именинника.
«С днем рождения! Пусть растет здоровеньким, счастливым на радость вам», «С днем рождения. Здоровья, счастья огромного, пусть все будет хорошо», «Здоровья богатырю», «Здоровья и счастливого детства!», «Поздравляю! Здоровья маме и сыночкам», — поздравили Диму и Маргариту.
После произошедшей с ней трагедией Маргарита Грачева рассказывала, что не собирается ставить крест на личной жизни, отметив, что ей нужен только официальный брак. И вскоре она нашла того, с кем почувствовала себя в безопасности. Даже близким Рита и Максим не рассказали, что поженились. Родные узнали о браке в его первую годовщину. А на днях Маргарита впервые показала фото со своей тайной свадьбы.
Также она поделилась новостью, что стала ведущей ток-шоу на ТВ.
Фото и видео: Instagram Маргариты Грачевой
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