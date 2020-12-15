Море шаров и веселье: лишившаяся рук Маргарита Грачева отметила день рождения сына

Маргарита Грачева пережила страшную трагедию три года назад. Тогда ее бывший муж-тиран лишил рук, узнав о том, что Рита хочет развестись с ним. Найти в себе силы жить дальше покалеченной молодой женщине помогли сыновья Дима и Данила, которые тогда были совсем маленькими. «Ради детей я должна забыть все как страшный сон. Я нужна им», — говорила Маргарита Грачева.

Сейчас она счастлива в новом браке с мужем Максимом, которого мальчишки быстро приняли. В семье наступил покой и счастье. В день 8-летия старшего сына Маргарита показала, как прошел их веселый праздник.