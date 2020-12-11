Лишившаяся рук Маргарита Грачева впервые показала фото со своей тайной свадьбы

Маргарита Грачева показала поклонникам нежные и красивые фото со своей тайной свадьбы, которая состоялась еще летом 2019 года. О том, что Маргарита вышла замуж за Максима, не знали даже ее близкие. Влюбленные сообщили о том, что они уже семья в первую годовщину со дня бракосочетания.

И теперь Маргарита поделилась кадрами, которые хранились в ее семейном альбоме. Она показала, как провела утро с женихом, как Максим помогал ей одеваться и какими счастливыми они были в тот день.

Для церемонии, на которой были только жених с невестой да фотограф, Маргарита выбрала белый костюм — белые зауженные брюки и топ с открытыми плечами. А жених надел классический костюм светло-бежевого оттенка.