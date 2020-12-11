Лишившаяся рук Маргарита Грачева впервые показала фото со своей тайной свадьбы
Фото: www.instagram.com/margoritka1211/
Маргарита Грачева показала поклонникам нежные и красивые фото со своей тайной свадьбы, которая состоялась еще летом 2019 года. О том, что Маргарита вышла замуж за Максима, не знали даже ее близкие. Влюбленные сообщили о том, что они уже семья в первую годовщину со дня бракосочетания.
И теперь Маргарита поделилась кадрами, которые хранились в ее семейном альбоме. Она показала, как провела утро с женихом, как Максим помогал ей одеваться и какими счастливыми они были в тот день.
Для церемонии, на которой были только жених с невестой да фотограф, Маргарита выбрала белый костюм — белые зауженные брюки и топ с открытыми плечами. А жених надел классический костюм светло-бежевого оттенка.
«Вы очень лучезарная и красивая девочка. Дай Бог вам счастья и много-много для друг друга», «Какие же вы красивые, счастья вам», «Дорогая Маргарита, пусть твои глазки никогда не видят слез, а излучают только радость. Красавица!», «Вы нереальные, будьте счастливы», «Вы очень симпатичная девушка, а главное жизнерадостная, любящая жизнь. Наверное, вас такой научила быть мама, которая вместе с вами прошла этот страшный период. И мама у вас сильная, и вы. С такой девушкой, как вы, не может быть неинтересно. Дай Бог, мужчина, который сейчас рядом с вами, будет достойным вас. Любви вам и мира. Счастья вам», — поздравили Маргариту и Максима подписчики.
Напомним, бывший муж Маргариты Грачевой покалечил ее, лишив рук, после того, как она сообщила о намерении развестись с ним. Одну кисть врачи успели спасти, а вторую не удалось. Маргарита собрала всю волю в кулак, чтобы не впасть в депрессию. «У меня двое маленьких детей, я нужна им, я не имею права раскисать. Забуду все как страшный сон», — говорила она во время выписки из больницы.
Вскоре Маргарите сделали современный бионический протез, заменивший ей правую руку. Левая конечность потеряла большую часть функционала. Но Маргарита не унывает и учится управляться со всем заново.
Недавно она сообщила, что стала ведущей ток-шоу на ТВ.
Фото и видео: Instagram Маргариты Грачевой
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