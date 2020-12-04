Лишившаяся рук Маргарита Грачева стала ведущей ток-шоу на ТВ
Фото: www.instagram.com/margoritka1211/
Маргарита Грачева сообщила подписчикам, что в ее жизни начинается новый период — ее пригласили стать ведущей ток-шоу на ТВ.
«Скоро в эфире телеканала "Россия 1" появится новая еженедельная программа "Близкие люди", где вы увидите меня в новом качестве. ️Я стану телеведущей. Для меня это серьезный шаг и большая ответственность, ведь я не профессионал в этом. Но я согласилась, потому что уверена: с помощью телевидения можно помочь не только словом, но и делом. Моя личная история тому пример.
Моим напарником и партнером в студии будет Леонид Закошанский. Вместе с ним мы готовы протянуть руку помощи тем семьям или некогда близким людям, для кого жизнь превратилась в кошмар или стала чередой скандалов и конфликтов.
И если есть хоть небольшой шанс спасти чью-то семью и остаться близкими людьми, мы постараемся разобраться в этом и помочь», — написала Маргарита в Instagram.
После случившейся с ней трагедии Маргарита показала миллионам людей, что не нужно впадать в депрессию, что счастье зависит от самого человека. «Я не могу позволить себе раскисать. У меня двое сыновей, которым я нужна. Я просто забуду все, как страшный сон», — говорила она, выписываясь из больницы.
Медикам удалось спасти левую руку девушки, правую сохранить не удалось. Но теперь на ее месте находится современный протез. Правда, с ним Маргарите приходилось всему учиться заново: расчесываться, есть и т.д.
А недавно она поделилась с поклонниками самым сокровенным — она вышла замуж. Избранника зовут Максим, и они уже отметили первую годовщину свадьбы. Причем, об их браке не знали даже самые близкие. Рита и Максим пригласили семью якобы на свадьбу, а на самом деле отметили год с момента рождения их семьи.