Лишившаяся рук Маргарита Грачева стала ведущей ток-шоу на ТВ

Маргарита Грачева сообщила подписчикам, что в ее жизни начинается новый период — ее пригласили стать ведущей ток-шоу на ТВ.

«Скоро в эфире телеканала "Россия 1" появится новая еженедельная программа "Близкие люди", где вы увидите меня в новом качестве. ️Я стану телеведущей. Для меня это серьезный шаг и большая ответственность, ведь я не профессионал в этом. Но я согласилась, потому что уверена: с помощью телевидения можно помочь не только словом, но и делом. Моя личная история тому пример.

Моим напарником и партнером в студии будет Леонид Закошанский. Вместе с ним мы готовы протянуть руку помощи тем семьям или некогда близким людям, для кого жизнь превратилась в кошмар или стала чередой скандалов и конфликтов.

И если есть хоть небольшой шанс спасти чью-то семью и остаться близкими людьми, мы постараемся разобраться в этом и помочь», — написала Маргарита в Instagram.