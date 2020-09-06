Лишившаяся рук Маргарита Грачева призналась, что уже год как замужем
Фото: Instagram/ @margoritka1211
Совсем недавно мама двоих детей Маргарита Грачева, которую бывший муж изувечил топором, объявила, что снова собирается замуж. Поклонники стойкой характером девушки ждали, что станут свидетелями красивой свадьбы, но оказалось, что Маргарита лукавила, когда рассказывала о предстоящих торжествах. Правду Грачева раскрыла в своем Инстаграм.
«Сегодня должна была быть наша свадьба, но её не будет... Потому-что сегодня у нас первая годовщина свадьбы. Да, мы уже как год официально в браке. Об этом не знал вообще никто (включая родителей и близких друзей). Их реакцию покажу вам чуть позже. Они были уверенны что сегодня у нас официальная церемония бракосочетания», — призналась Маргарита.
Грачева рассказала, что свадьба состоялась в 2019 году в одном из ЗАГСов Санкт-Петербурга. Весь день новобрачные провели наедине друг с другом. На радостное мероприятие позвали только фотографа, но не рассказали ему, что фотосессия, над которой он работал, была свадебной.
Поклонники поддержали выбор девушки провести церемонию бракосочетания в тайне от всех: «Молодцы, поддерживаю вас полностью, так и надо!!! А то свадьбы происходят все время для родителей и гостей, а жених и невеста потом уставшие и офигевшие от суеты. Вы классно смотритесь, очень красивые и счастливые!!! Всей душой за вас рада! Любви и счастья вам ребята! Желаю прибавление в семье, и не одного!!!» — оставила комментарий одна из подписчиц.
Чудовищная история, героиней которой стала Маргарита Грачева, произошла в подмосковном Серпухове в 2017 году. Муж-ревнивец, с которым девушка собиралась развестись, обманом вывез несчастную в лес и отрубил ей кисти обеих рук, после чего сам отвез Маргариту в больницу. Одну руку врачам удалось спасти, на место второй установили бионический протез. Сегодня Грачева восстанавливается после страшной трагедии. Она воспитывает двоих детей.
Фото и видео: Instagram
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