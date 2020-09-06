Лишившаяся рук Маргарита Грачева призналась, что уже год как замужем

Грачева рассказала, что свадьба состоялась в 2019 году в одном из ЗАГСов Санкт-Петербурга. Весь день новобрачные провели наедине друг с другом. На радостное мероприятие позвали только фотографа, но не рассказали ему, что фотосессия, над которой он работал, была свадебной.

Поклонники поддержали выбор девушки провести церемонию бракосочетания в тайне от всех: «Молодцы, поддерживаю вас полностью, так и надо!!! А то свадьбы происходят все время для родителей и гостей, а жених и невеста потом уставшие и офигевшие от суеты. Вы классно смотритесь, очень красивые и счастливые!!! Всей душой за вас рада! Любви и счастья вам ребята! Желаю прибавление в семье, и не одного!!!» — оставила комментарий одна из подписчиц.

Чудовищная история, героиней которой стала Маргарита Грачева, произошла в подмосковном Серпухове в 2017 году. Муж-ревнивец, с которым девушка собиралась развестись, обманом вывез несчастную в лес и отрубил ей кисти обеих рук, после чего сам отвез Маргариту в больницу. Одну руку врачам удалось спасти, на место второй установили бионический протез. Сегодня Грачева восстанавливается после страшной трагедии. Она воспитывает двоих детей.