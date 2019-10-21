«Молодой» отец Эммануил Виторган показал милое видео с дочкой и спросил совета подписчиц: «Не спит и все»

«Включите спокойную музыку. 5 минут и уснет», «Ничего страшного, у нее столько всего в жизни произошло – родилась сестренка», «А лапки то какие сладкие», «Дайте теплого молока», - написали Эммануилу Гедеоновичу в комментариях.

Напомним, что актер и его супруга Ирина Виторган в своем преклонном возрасте дважды стали новоявленными родителями. В феврале 2018 года у них родилась дочь Этель. В семье утверждают, что 56-летняя Ирина родила девочку сама.

А в конце августа артисты сообщили, что у них родилась еще одна девочка Клара, которую выносила суррогатная мать. За это Виторган заплатил ей 2 млн рублей.