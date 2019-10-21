«Молодой» отец Эммануил Виторган показал милое видео с дочкой и спросил совета подписчиц: «Не спит и все»
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Фото: Instagram
79-летний Эммануил Виторган спросил совета у подписчиц, когда больше часа безуспешно пытался уложить спать 1,5-годовалую дочь Этель. «Уже час пытаюсь уложить, не спит и все... Посоветуйте, мамочки, что делать...», - написал «молодой» отец в Instargam, опубликовав милое видео с малышкой Этель.
«Включите спокойную музыку. 5 минут и уснет», «Ничего страшного, у нее столько всего в жизни произошло – родилась сестренка», «А лапки то какие сладкие», «Дайте теплого молока», - написали Эммануилу Гедеоновичу в комментариях.
Напомним, что актер и его супруга Ирина Виторган в своем преклонном возрасте дважды стали новоявленными родителями. В феврале 2018 года у них родилась дочь Этель. В семье утверждают, что 56-летняя Ирина родила девочку сама.
А в конце августа артисты сообщили, что у них родилась еще одна девочка Клара, которую выносила суррогатная мать. За это Виторган заплатил ей 2 млн рублей.
Фото: Instagram
От первого брака у актера есть 53-летняя дочь Ксения, которая всего на 4 года моложе своей мачехи. От второго брака с Аллой Балтер у Виторгана есть сын – популярный актер Максим Виторган.
Фото и видео: Instagram
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