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«Молодой» отец Эммануил Виторган показал милое видео с дочкой и спросил совета подписчиц: «Не спит и все»

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Эммануил Виторган отец четверых детей

Фото: Instagram

Актер долго не мог уложить малышку спать.

79-летний Эммануил Виторган спросил совета у подписчиц, когда больше часа безуспешно пытался уложить спать 1,5-годовалую дочь Этель. «Уже час пытаюсь уложить, не спит и все... Посоветуйте, мамочки, что делать...», - написал «молодой» отец в Instargam, опубликовав милое видео с малышкой Этель.

Эммануил Виторган не может уложить дочь спать

«Включите спокойную музыку. 5 минут и уснет», «Ничего страшного, у нее столько всего в жизни произошло – родилась сестренка», «А лапки то какие сладкие», «Дайте теплого молока», - написали Эммануилу Гедеоновичу в комментариях.

Напомним, что актер и его супруга Ирина Виторган в своем преклонном возрасте дважды стали новоявленными родителями. В феврале 2018 года у них родилась дочь Этель. В семье утверждают, что 56-летняя Ирина родила девочку сама.

А в конце августа артисты сообщили, что у них родилась еще одна девочка Клара, которую выносила суррогатная мать. За это Виторган заплатил ей 2 млн рублей.

Семья Виторганов

Фото: Instagram

От первого брака у актера есть 53-летняя дочь Ксения, которая всего на 4 года моложе своей мачехи. От второго брака с Аллой Балтер у Виторгана есть сын – популярный актер Максим Виторган.

Фото и видео: Instagram

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