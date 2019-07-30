«Надежная няня это мама»: поклонники раскритиковали Эммануила Виторгана и Ирину Млодик за желание нанять помощницу для ухода за полуторагодовалой Этель

«Надежная няня это мама», «Надежнее мамы нет ни кого! Вы же вроде бы не работаете, зачем тогда обзавелись малышкой чтобы няне отдать не понимаю», «Самая хорошая няня — это Ваши мамы», «У Лады Дэнс в агентстве очень проверенные няни по Инстаграму не рискуйте», «Простой советский детский садик....», — возмущаются фолловеры.

На критику звезды никак не отреагировали.