«Надежная няня это мама»: поклонники раскритиковали Эммануила Виторгана и Ирину Млодик за желание нанять помощницу для ухода за полуторагодовалой Этель

Объявление о поиске няни, которое разместили в своем блоге Эммануил Виторган и Ирина Млодик, возымело неожиданный эффект. Вместе с контактами проверенных нянь и предложениями сотрудничества, на семейную пару обрушились с критикой.
«Надежная няня это мама», «Надежнее мамы нет ни кого! Вы же вроде бы не работаете, зачем тогда обзавелись малышкой чтобы няне отдать не понимаю», «Самая хорошая няня — это Ваши мамы», «У Лады Дэнс в агентстве очень проверенные няни по Инстаграму не рискуйте», «Простой советский детский садик....», — возмущаются фолловеры.
На критику звезды никак не отреагировали.
Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram
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