«Молодеющую» Татьяну Буланову раскритиковали за фотошоп: «Что за ребенок на фото?»

«Кто из них Буланова?», «Как мумия», «Для чего фильтр детский на лицо сделали? Вас же видели в передаче "Привет, Андрей!" Женщина ухоженная под 50, а тут ребенок на фото», «Такой треш с нелепым детскими фильтрами!», «Татьяна, вы тут как школьница», «Вау! Татьяна Ивановна самая шикарная, красивая, милая и очаровательная женщина. И еще звездочка любимая моя детства. Обожаю вас, люблю, ценю ваше творчество. Здоровья Вам желаю, счастья, любви и всего самого хорошего», «Отфотошопились-то...», «Вас не узнать!», «Что за ребенок на фото?», «Татьяна, вы из без всяких там фильтров просто роскошно выглядите», — полетели противоречивые комментарии.

51-летней Булановой и раньше доставалось от подписчиков. Она, как и многие ее коллеги по цеху, не может смириться с уходящей молодостью, стараясь удержать былую красоту. Так, однажды Ирина Салтыкова опубликовала фото с Булановой и Татьяной Овсиенко. Пользователи Сети не узнали их.

Но есть среди поклонников певицы и те, кто неустанно осыпает ее комплиментами, отмечая, что она молодеет год от года. э

Ранее Татьяна показывала в микроблоге, как выглядела почти 50 лет назад.