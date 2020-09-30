«Молодеющую» Татьяну Буланову раскритиковали за фотошоп: «Что за ребенок на фото?»
Фото: www.instagram.com/buslya/
Татьяна Буланова поделилась с подписчиками в Instagram новой фотографией, но нарвалась на критику. 51-летняя певица отлично выглядит: несколько лет назад она сделала пластическую операцию. Это видно невооруженным глазом, но сама артистка про это не говорит. К тому же в последнее время звезда 1990-х стала увлекаться «моделированием» своей внешности с помощью фоторедакторов. Это и не нравится ее фанатам: на фото они с трудом узнали любимую певицу.
«Кто из них Буланова?», «Как мумия», «Для чего фильтр детский на лицо сделали? Вас же видели в передаче "Привет, Андрей!" Женщина ухоженная под 50, а тут ребенок на фото», «Такой треш с нелепым детскими фильтрами!», «Татьяна, вы тут как школьница», «Вау! Татьяна Ивановна самая шикарная, красивая, милая и очаровательная женщина. И еще звездочка любимая моя детства. Обожаю вас, люблю, ценю ваше творчество. Здоровья Вам желаю, счастья, любви и всего самого хорошего», «Отфотошопились-то...», «Вас не узнать!», «Что за ребенок на фото?», «Татьяна, вы из без всяких там фильтров просто роскошно выглядите», — полетели противоречивые комментарии.
51-летней Булановой и раньше доставалось от подписчиков. Она, как и многие ее коллеги по цеху, не может смириться с уходящей молодостью, стараясь удержать былую красоту. Так, однажды Ирина Салтыкова опубликовала фото с Булановой и Татьяной Овсиенко. Пользователи Сети не узнали их.
Но есть среди поклонников певицы и те, кто неустанно осыпает ее комплиментами, отмечая, что она молодеет год от года. э
Ранее Татьяна показывала в микроблоге, как выглядела почти 50 лет назад.
Фото и видео: Instagram Татьяны Булановой
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