Татьяна Буланова показала, как выглядела почти 50 лет назад
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото: Instagram
Звезда 90-х опубликовала в Instagram фото из своего детства.
51-летняя Татьяна Буланова показала подписчикам, как выглядела в детстве. Она поделилась в Instagram снимком, на котором ей не больше 3 лет. В серьезной девочке с огромным бантом с трудом угадывается известная артистка.
«Хорошка», «Это вы?», «Такая миленькая», «Серьезная мадам», «Миленькая маленькая принцесса», — написали поклонники Булановой в комментариях.
По мнению поклонников, Татьяна Буланова выглядит восхитительно, и год за годом все молодеет. Так, после недавней фотосессии фанаты сравнили Буланову с Марлен Дитрих.
А вам нравится Татьяна Буланова?
Фото: Instagram
Видео: Первый канал
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