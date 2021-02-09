Молодая жена Петросяна Брухунова «бросила» сына и мужа ради отдыха в Сочи
Фото: Instagram
На днях супруга Евгения Петросяна в одиночестве полетела в Сочи, где намерена совместить работу с отдыхом. Об этом Татьяна Брухунова сообщила в личном блоге, не забыв при этом отметить, что Евгений сам прекрасно справится с сыном, которому скоро исполнится год. Татьяна написала: «Медленно, но верно жизнь возвращается к привычным ритмам. Сегодня я прилетела в Сочи. Впереди несколько рабочих дней, в рамках которых я обязательно найдут время на отдых! Как говорится, не переключайтесь! У меня большие планы. Объявление для неравнодушных тетушек, что волнуются за чужих детей. Ваган дома с папой и няней. А я трижды в день на связи с домом по Skype».
Фото: Instagram
Отметим, Евгений Петросян и Татьяна Брухунова — одна из самых закрытых известных пар. Они не рассказывают о личной жизни и показывают лишь то, что считают нужным показать, — без лишних деталей. Год назад Петросян и Брухунова стали мужем и женой (юморист пошел в загс в пятый раз), а через несколько месяцев после этого у них родился сын Ваган.
Недавно Евгений Петросян нарушил молчание и в интервью Вячеславу Манучарову откровенно рассказал о своем позднем счастье, любви и появлении ребенка. «Таня со мной уже 10 лет. Она мне во всем помогала, — разоткровенничался Петросян. — И когда мы познакомились, конечно, я не мог подумать, что мы будем вместе. О детях я думал, что это уже пройденный этап, что это уже невозможно. Заслуга Тани в том, что она заставила меня поверить — и это произошло. Всякое бывает: бывает, что и в 30 лет мужчина не действующий. Я действующий мужчина, корни хорошие».
Фото и видео: Instagram
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