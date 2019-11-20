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Молодая возлюбленная Максима Виторгана стала жгучей брюнеткой для чувственной фотосессии

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Максим Виторган и Нино Нинидзе встречаются несколько месяцев

Фото: Starface

Нино Нинидзе опубликовала кадры съемки в социальной сети.

28-летняя актриса Нино Нинидзе сменила имидж — из блондинки она превратилась в жгучую брюнетку, и возвращать свой привычный цвет пока не собирается. Об этом она рассказала в Instagram.

Молодая возлюбленная Максима Виторгана также поделилась с подписчиками видеороликом из студии, где проходила чувственная фотосессия актрисы. Нино Нинидзе снималась обнаженной, прикрывая грудь руками.

Недавно Нино и Максим отдыхали в Стамбуле. Актриса показывала подписчиками нежный кадр с любимым мужчиной.

Фото: Instagram

Роман Нинидзе и Виторгана длится несколько месяцев. Актер нашел утешение с молодой актрисой после громкого развода с Ксенией Собчак. Мама Нино одобрила выбор дочери, отметив, что девушке очень повезло с Максимом. А сама Нино в шутку замечает: «Не знаю, повезло ли Максиму со мной».

Фото и видео: Instagram, Starface

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