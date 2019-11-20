Молодая возлюбленная Максима Виторгана стала жгучей брюнеткой для чувственной фотосессии

Роман Нинидзе и Виторгана длится несколько месяцев. Актер нашел утешение с молодой актрисой после громкого развода с Ксенией Собчак. Мама Нино одобрила выбор дочери, отметив, что девушке очень повезло с Максимом. А сама Нино в шутку замечает: «Не знаю, повезло ли Максиму со мной».