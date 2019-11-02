«Не знаю, повезло ли Максиму со мной»: Нинидзе впервые прокомментировала роман с Виторганом

Тем не менее, Нино утверждает, что вспышки фотокамер и пристальное внимание для нее привычны, ведь ее мама — известная грузинская актриса Ия Нинидзе. «Меня сложно удивить вниманием, вспышками фотокамер, поскольку я выросла в этой среде. Просто сейчас расширилась аудитория, которая меня знает. Есть, конечно, люди, которые пишут странные вещи. У них такая каша в голове», — рассказала актриса.

Напомним, некоторое время назад мама Нино призналась, что совершенно не против выбора дочери: «Я только за! Я и маму Максима Аллочку Балтер хорошо знала, и с отцом Эммануилом Виторганом прекрасно знакома... Считаю, что и со своими бывшими надо всегда уметь оставаться в прекрасных отношениях. У меня вот, к примеру, было три мужа, и ни с кем я не ругалась. Кирилл Плетнев, несмотря на расставание с моей Нино, остался вхож в наш дом. Заботится о своем сыне и внуке моем Сандро, отдыхает с ним, гуляет. В общем, расстались дети как цивилизованные люди. И это хорошо».