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«Не знаю, повезло ли Максиму со мной»: Нинидзе впервые прокомментировала роман с Виторганом

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Нино Нинидзе и Максим Виторган

Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru

28-летняя актриса не считает, что вправе делиться со всеми подробностями своей личной жизни.

Уже в течение нескольких месяцев светские сплетники обсуждают роман 28-летней Нино Нинидзе и 47-летнего Максима Виторгана.

Несмотря на то, что пара перестала скрывать свои отношения, комментировать их актеры не спешат. Однако на днях красавица-грузинка стала гостьей шоу «Морозова хочет знать» на радио Energy, в котором впервые высказалась о новом романе: «Не люблю разговаривать о личной жизни и не считаю себя частью шоу-бизнеса. Я до сих пор езжу на метро, хожу в обычной одежде. Не считаю себя какой-то узнаваемой персоной. Не знаю, повезло ли Максиму со мной. Я не стерва, грызть кому-то глотку в попытках доказать, что права, не стану».

Нино Нинидзе и Максим Виторган на премьере фильма "Текст"

Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru

Тем не менее, Нино утверждает, что вспышки фотокамер и пристальное внимание для нее привычны, ведь ее мама — известная грузинская актриса Ия Нинидзе. «Меня сложно удивить вниманием, вспышками фотокамер, поскольку я выросла в этой среде. Просто сейчас расширилась аудитория, которая меня знает. Есть, конечно, люди, которые пишут странные вещи. У них такая каша в голове», — рассказала актриса.

Напомним, некоторое время назад мама Нино призналась, что совершенно не против выбора дочери: «Я только за! Я и маму Максима Аллочку Балтер хорошо знала, и с отцом Эммануилом Виторганом прекрасно знакома... Считаю, что и со своими бывшими надо всегда уметь оставаться в прекрасных отношениях. У меня вот, к примеру, было три мужа, и ни с кем я не ругалась. Кирилл Плетнев, несмотря на расставание с моей Нино, остался вхож в наш дом. Заботится о своем сыне и внуке моем Сандро, отдыхает с ним, гуляет. В общем, расстались дети как цивилизованные люди. И это хорошо».

Фото: Instagram, Екатерина Ширинкина/Passion.ru

Видео: YouTube/Телеканал Ю

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