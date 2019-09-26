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«Я только за»: мама Нино Нинидзе прокомментировала роман дочери с Максимом Виторганом

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Нино Нинидзе

Фото: Instagram Нино Нинидзе

Известная советская актриса Ия Нинидзе рассказала о своем отношении к потенциальному зятю.

47-летний Максим Виторган и 28-летняя Нино Нинидзе окончательно перестали скрывать свои отношения — на днях актеры появились на празднования дня рождения радиостанции «ЭХО Москвы», где с удовольствием вместе позировали фотографам.

Несмотря на то, что многих смущает разница в возрасте Максима и Нино (более того, старшие дети актера без малого ровесники его избранницы), СМИ выяснили, что мама Нино, известная советская актриса Ия Нинидзе, совершенно не против нового романа дочери. «Я только за! Я и маму Максима Аллочку Балтер хорошо знала, и с отцом Эммануилом Виторганом прекрасно знакома... Считаю, что и со своими бывшими надо всегда уметь оставаться в прекрасных отношениях. У меня вот, к примеру, было три мужа, и ни с кем я не ругалась. Кирилл Плетнев, несмотря на расставание с моей Нино, остался вхож в наш дом. Заботится о своем сыне и внуке моем Сандро, отдыхает с ним, гуляет. В общем, расстались дети как цивилизованные люди. И это хорошо», — рассказала Ия Борисовна «Экспресс-газете».

Напомним, о новом романе Максима Виторгана также высказывалась и его бывшая супруга, Ксения Собчак. «Она (Нино Нинидзе, — прим.ред.), кстати, очень красивая и талантливая, пусть они будут счастливы», — говорила Ксения в интервью журналу Tatler.

Текст: Наталья Емельянова

Фото: Instagram

Видео: YouTube

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