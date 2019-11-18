Ксения Собчак показала нежное фото с сыном и поздравила его с днем рождения: «Источник моего счастья»
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Фото: Instagram
18 ноября Ксения Собчак в день рождения сына поделилась с подписчиками в Instagram нежным фото со своим первенцем Платоном.
Телеведущая под снимком, на котором ласково целует ребенка, написала: «Правильно все-таки люди говорят: "Хочешь быть счастливым, сделай себе счастье сам!" Сегодня три года, как источник счастья живет в моем доме "на постоянке"».
«Идеально сказано», «Ксюшенька, у вас замечательный малыш!!! Счастья вам много-много», «Какой он чудесный. С днем рождения, малыш!», — поздравили Ксению и Платона подписчики телеведущей.
Максим Виторган тоже поздравил сына с днем рождения и поблагодарил Ксению за ребенка. Собчак любезно ответила: «Тебе спасибо».
Максим Виторган и Ксения Собчак развелись через 2,5 года после рождения малыша. В сентябре 2019-го Ксения вышла замуж за режиссера Константина Богомолова. А Максим Виторган счастлив в отношениях с 28-летней актрисой Нино Нинидзе.
Фото и видео: Instagram
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