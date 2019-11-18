Ксения Собчак показала нежное фото с сыном и поздравила его с днем рождения: «Источник моего счастья»

«Идеально сказано», «Ксюшенька, у вас замечательный малыш!!! Счастья вам много-много», «Какой он чудесный. С днем рождения, малыш!», — поздравили Ксению и Платона подписчики телеведущей.

Максим Виторган тоже поздравил сына с днем рождения и поблагодарил Ксению за ребенка. Собчак любезно ответила: «Тебе спасибо».