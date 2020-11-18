«Мокрая» укладка и мини: Марина Зудина в дерзком образе игриво приоткрыла бедро

«Глубоко, невероятно тонко», «Не соглашусь. Таким образом можно напридумывать все что угодно, со своего ракурса, так сказать, и невольно загнать себя в иллюзию, созданную собственными руками», «Вы прекрасны», «Марина, смотрела недавно 4-серийный фильм с вашим участием. Огромное спасибо за ваш талант», «Профиль точеный», «Шикарный кадр! Очень чувственно, женственно», «Как и всегда, мила и красива», — поделились эмоциями подписчики Зудиной.

На странице Марины Зудиной всегда появляются кадры, сделанные профессиональными фотографами. И лишь недавно впервые она показала селфи с 14-летней дочерью Машей. Кроме дочки, у актрисы есть 25-летний сын Павел Табаков, который пошел по стопам знаменитых родителей и стал артистом.

Напомним, Марина Зудина была студенткой Олега Табакова, и их роман вспыхнул сразу. Но официально стать мужем и женой они смогли лишь через 10 лет после начала отношений, так как народный артист состоял в браке с актрисой Людмилой Крыловой.

Олега Табакова не стало в марте 2018 года. Марина Зудина тяжело переживала эту потерю.