«Мокрая» укладка и мини: Марина Зудина в дерзком образе игриво приоткрыла бедро
Фото: Starface
Марина Зудина показала поклонникам стильное фото, где позирует сидя в расслабленной позе в кресле. Стилисты подобрали для актрисы смелый образ с мокрой укладкой и мини-пальто, в котором модель позировала, кокетливо приоткрыв бедро.
«Самое важное в общении — услышать то, что не было сказано», — подписала она снимок цитатой Питера Друкера.
«Глубоко, невероятно тонко», «Не соглашусь. Таким образом можно напридумывать все что угодно, со своего ракурса, так сказать, и невольно загнать себя в иллюзию, созданную собственными руками», «Вы прекрасны», «Марина, смотрела недавно 4-серийный фильм с вашим участием. Огромное спасибо за ваш талант», «Профиль точеный», «Шикарный кадр! Очень чувственно, женственно», «Как и всегда, мила и красива», — поделились эмоциями подписчики Зудиной.
На странице Марины Зудиной всегда появляются кадры, сделанные профессиональными фотографами. И лишь недавно впервые она показала селфи с 14-летней дочерью Машей. Кроме дочки, у актрисы есть 25-летний сын Павел Табаков, который пошел по стопам знаменитых родителей и стал артистом.
Напомним, Марина Зудина была студенткой Олега Табакова, и их роман вспыхнул сразу. Но официально стать мужем и женой они смогли лишь через 10 лет после начала отношений, так как народный артист состоял в браке с актрисой Людмилой Крыловой.
Олега Табакова не стало в марте 2018 года. Марина Зудина тяжело переживала эту потерю.
Фото и видео: Instagram Марины Зудиной, Starface
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