Марина Зудина в образе подружки байкера собрала поздравления с 55-летием

Описать свой взгляд на стремительно бегущее время Марина Зудина взялась с помощью броской цитаты: «Запомните: сколько бы вам не было лет — это самый подходящий возраст, чтобы любить, мечтать и радоваться жизни». Душевно поздравляют актрису с праздником и поклонники, и звездные коллеги, среди которых Максим Виторган, недавно родившая супруга Валерия Сюткина Виолетта, Юлия Пересильд и многие другие.