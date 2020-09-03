Марина Зудина в образе подружки байкера собрала поздравления с 55-летием
Фото: Ekaterina Tsvetkova / Globallook
Зудина примерила смелый наряд в духе подружки байкера, полностью выстроенный вокруг грубой кожи. На ней — брутальная кожаная косуха с короткими рукавами, броской металлической фурнитурой и лацканами из темного денима. Зарифмована деталь со свободными брюками высокой посадки, дополненными массивным ремнем. Органично вписалась в тандем базовая белая рубашка, будто тайком позаимствованная для съемки у бойфренда. Финальный штрих — сразу два многоярусных стейтмент-колье, щедро инкрустированных мерцающими камнями и жемчугом. Волосы нарочито небрежно убраны назад, а подчеркивает бунтарский образ яркий мейкап с помадой алого цвета.
Описать свой взгляд на стремительно бегущее время Марина Зудина взялась с помощью броской цитаты: «Запомните: сколько бы вам не было лет — это самый подходящий возраст, чтобы любить, мечтать и радоваться жизни». Душевно поздравляют актрису с праздником и поклонники, и звездные коллеги, среди которых Максим Виторган, недавно родившая супруга Валерия Сюткина Виолетта, Юлия Пересильд и многие другие.
Фото: Instagram @marinazudina_official
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