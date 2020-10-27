Марина Зудина показала автопортрет с красавицей-дочкой: «Первое селфи на странице»

«Ну очень красивы», «Папина дочка, такая нежная! Красавицы! Олегу Павловичу светлая память!», «Красавицы! Дитя взаимной любви Маруся!», «Дочка очень на папу похожа. Всего наилучшего вам и вашей семье», «Девочки, вы прелестны! Счастья, любви и гармонии!», «Красивые дети рождаются от большой и взаимной любви!», «Здорово, что с дочечкой!», «Золотые слова, Марина! Подписываюсь под каждым! Поздравляю с первым селфи, поздравляю с премией!», — прокомментировали подписчики.

Одна из инстаграмщиц раскритиковала Марину Зудину за якобы неудачный макияж, подчеркнувший ее морщинки. «Мне много лет. Смотрите в глаза людям, а не на их морщины... Я хочу улыбаться и не думать о морщинах при улыбке! Они мои и они мой опыт, возраст и переживания! От этого никуда...», — с достоинством ответила актриса.