Марина Зудина показала автопортрет с красавицей-дочкой: «Первое селфи на странице»
Фото: Starface
Марина Зудина показала подписчикам селфи с 14-летней красавицей-дочкой Марией.
«Это первое селфи на странице! Сегодня молодежь фестиваля «Таврида» вручала премии! Среди награжденных Никита Михалков, Юрий Башмет, Игорь Крутой и Олег Табаков! Отделяем политику от искусства! Табаков лично никогда не принимал участия в этом проекте, но именно он, как никто другой, имеет отношение ко многим поколениям творчесткой молодежи, да и не только творческой! Поэтому премию приняли! Хотелось бы, чтобы политика в нашем государстве становилась искусством, а искусство не становилось частью политики, а оставалось искусством! Хорошо бы независимым! государство должно любить и поддерживать молодежь, как в семье поддерживают детей! Тогда и дети будут благодарны и, возможно, в свою очередь помогут своими идеями и талантом государству! Любовь должна быть взаимной!», — рассказала о событиях Марина Зудина.
«Ну очень красивы», «Папина дочка, такая нежная! Красавицы! Олегу Павловичу светлая память!», «Красавицы! Дитя взаимной любви Маруся!», «Дочка очень на папу похожа. Всего наилучшего вам и вашей семье», «Девочки, вы прелестны! Счастья, любви и гармонии!», «Красивые дети рождаются от большой и взаимной любви!», «Здорово, что с дочечкой!», «Золотые слова, Марина! Подписываюсь под каждым! Поздравляю с первым селфи, поздравляю с премией!», — прокомментировали подписчики.
Одна из инстаграмщиц раскритиковала Марину Зудину за якобы неудачный макияж, подчеркнувший ее морщинки. «Мне много лет. Смотрите в глаза людям, а не на их морщины... Я хочу улыбаться и не думать о морщинах при улыбке! Они мои и они мой опыт, возраст и переживания! От этого никуда...», — с достоинством ответила актриса.
Фото и видео: Instagram Марины Зудиной, Starface
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!