55-летняя Марина Зудина с новой прической и красными волосами изменилась до неузнаваемости
Поклонники обсуждают новый образ Марины Зудиной.
Поклонники Марины Зудиной привыкли видеть ее блондинкой. Поэтому ее новый образ с ярко-рыжими, почти красными волосами несказанно удивил их.
«Тот случай, когда очевидно, что гример любит красный цвет...! И это очень заразительно, потому что ну очеееень совпадает с моим собственным ощущением», - написала она под новой фотографией в блоге.
«Клааааассссссс», «Две красотки», «Марина, вы настоящая зажигалочка», «А между прочим классненько», - делают комплименты друзья и поклонники.
Впрочем есть и те, кому не понравились такие перемены.
А как вам этот образ звезды?
Фото и видео: Instagram/@marinazudina_official, Globallookpress
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