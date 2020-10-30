«Чувствую запах кофе»: Дарья Мельникова рассказала, как восстанавливается от коронавируса
Фото: www.instagram.com/melnikovadsh/
Звезда сериала «Папины дочки» Дарья Мельникова стала одной из многочисленных российских звезд, кого не миновал коронавирус. Ей пришлось провести пару недель дома на карантине, что для молодой актрисы стало настоящим испытанием. К счастью, теперь болезнь отступила, Дарья восстанавливается и делиться с подписчиками своими ощущениями:
«И снова пятница. И еще одна неделя моего восстановления после ковида. Из хорошего - вернулись запахи! Снова чувствую запах кофе!! Уже выпила чашек 5 на радостях. Вероятно, у меня будет очень длинная пятница) Говорят, кстати, помимо долгого физического восстановления, ещё есть ментальное восстановление после короны. Апатия накрывает во время болезни, а после депрессия», – пишет Мельникова.
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И снова пятница ✌🏻 И еще одна неделя моего восстановления после ковида 🥴 Из хорошего - вернулись запахи! Снова чувствую запах кофе 🤤!! Уже выпила чашек 5 на радостях. Вероятно, у меня будет очень длинная пятница) Говорят, кстати, помимо долгого физического восстановления, ещё есть ментальное восстановление после короны. Апатия накрывает во время болезни, а после депрессия. Кто-то сталкивался?) меня накрывало) но вроде тьфу-тьфу отпустило) ⠀ Приходите завтра в 12 сюда в прямой эфир аккуратно по-утреннему тренить и разгонять тоску 💪🏻. С моей @bugziza , с которой мы тренили ещё будучи детьми) ___ Фотограф: @dashuliii Визажист @taisiyasushkova
Поклонники желают ей побыстрее вернуться в привычный ритм жизни:
«Скорейшего Вам выздоровления! У меня после болезни появилось чувство тревоги, иногда панические атаки», «Это нормально! Рады твоему выздоровлению, солнце», «Ну с Выздоровлением ! Хорошего настроения и Весёлого Хэллоуина».
Однако нашлись и те, кто в коронавирус не верит, и считает, что все это фарс.
Такая точка зрения стала довольно распространенной в Сети – кроме Даши, в болезни «за гонорар» обвиняли Кристину Асмус, а других звезд, среди которых и Наталья Водянова, резко осуждали за ношение масок и их пропаганду среди подписчиков.
Фото и видео: Instagram Дарьи Мельниковой
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