«Чувствую запах кофе»: Дарья Мельникова рассказала, как восстанавливается от коронавируса

Звезда сериала «Папины дочки» Дарья Мельникова стала одной из многочисленных российских звезд, кого не миновал коронавирус. Ей пришлось провести пару недель дома на карантине, что для молодой актрисы стало настоящим испытанием. К счастью, теперь болезнь отступила, Дарья восстанавливается и делиться с подписчиками своими ощущениями:

«И снова пятница. И еще одна неделя моего восстановления после ковида. Из хорошего - вернулись запахи! Снова чувствую запах кофе!! Уже выпила чашек 5 на радостях. Вероятно, у меня будет очень длинная пятница) Говорят, кстати, помимо долгого физического восстановления, ещё есть ментальное восстановление после короны. Апатия накрывает во время болезни, а после депрессия», – пишет Мельникова.