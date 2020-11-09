Дарья Мельникова выложила стильный образ в платье и шляпке: «За 10 лет не изменилась»

Дарья Мельникова заставила своих поклонников поностальгировать — ее новый образ напомнил им о сериале, который сделал актрису известной, — по мнению зрителей, она совсем не изменилась.

Даша показала романтичную фотосессию в женственном платье, ботинках и стильной шляпке.

«Мы не властны над обстоятельствами, но мы можем выбрать свою реакцию, и каждый день выбирать настроение, а так же привычки, и слепить из этого свою жизнь такой, какой хочется. Не сравнивая по дороге себя ни с кем», — подписала публикацию Даша.