Дарья Мельникова выложила стильный образ в платье и шляпке: «За 10 лет не изменилась»
Фото: www.instagram.com/melnikovadsh/
Дарья Мельникова заставила своих поклонников поностальгировать — ее новый образ напомнил им о сериале, который сделал актрису известной, — по мнению зрителей, она совсем не изменилась.
Даша показала романтичную фотосессию в женственном платье, ботинках и стильной шляпке.
«Мы не властны над обстоятельствами, но мы можем выбрать свою реакцию, и каждый день выбирать настроение, а так же привычки, и слепить из этого свою жизнь такой, какой хочется. Не сравнивая по дороге себя ни с кем», — подписала публикацию Даша.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
мы не властны над обстоятельствами, но мы можем выбрать свою реакцию. и каждый день выбирать настроение. а так же привычки. и слепить из этого свою жизнь такой, какой хочется 🙃 не сравнивая по дороге себя ни с кем. ну или просто фотки посмотрите)) от @dashuliii ❤️ Визажист @taisiyasushkova 💄 С началом недели)!🕺🏼💃🏼
На фотографиях актриса выглядит так молодо, что читатели ее блога сразу вспомнили про сериал «Папины дочки» и сделали ей много комплиментов:
«Ты какая была 10 лет назад в "Папиных дочках" такая и осталась) внешне я имею ввиду», «А законно выкладывать такие красивые фото?», «Даша, каждое ваше фото — огонь. Просто приятно смотреть на красоту, разглядывать мельчайшие детали, жесты, мимику. Спасибо за красоту в ленте», «Даша, вы очень красивая! Сейчас, наверное, пойду посмотрю "Папины дочки"», «Очень красивая и интересная девушка!!! Рад смотреть и читать вас».
Фото и видео: Instagram Дарьи Мельниковой
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!