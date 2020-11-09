passion.ru

Дарья Мельникова выложила стильный образ в платье и шляпке: «За 10 лет не изменилась»

Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 10

Дарья Мельникова на прогулке

Фото: www.instagram.com/melnikovadsh/

По мнению подписчиков, актриса выглядит также молодо и свежо, как во времена работы над сериалом «Папины дочки».

Дарья Мельникова заставила своих поклонников поностальгировать — ее новый образ напомнил им о сериале, который сделал актрису известной, — по мнению зрителей, она совсем не изменилась.

Даша показала романтичную фотосессию в женственном платье, ботинках и стильной шляпке.

«Мы не властны над обстоятельствами, но мы можем выбрать свою реакцию, и каждый день выбирать настроение, а так же привычки, и слепить из этого свою жизнь такой, какой хочется. Не сравнивая по дороге себя ни с кем», — подписала публикацию Даша.

На фотографиях актриса выглядит так молодо, что читатели ее блога сразу вспомнили про сериал «Папины дочки» и сделали ей много комплиментов:

«Ты какая была 10 лет назад в "Папиных дочках" такая и осталась) внешне я имею ввиду», «А законно выкладывать такие красивые фото?», «Даша, каждое ваше фото — огонь. Просто приятно смотреть на красоту, разглядывать мельчайшие детали, жесты, мимику. Спасибо за красоту в ленте», «Даша, вы очень красивая! Сейчас, наверное, пойду посмотрю "Папины дочки"», «Очень красивая и интересная девушка!!! Рад смотреть и читать вас».

Фото и видео: Instagram Дарьи Мельниковой

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!