«Мои»: Владимир Кузьмин показал новое фото с молодой женой и дочками-красавицами

«Классно, то так много родных девчонок! И все классные! Поздравляю вас с таким богатством!», «Марта — копия папы! Похожи просто, как близнецы», «Клевые девчонки ваши! Красотки!», «Красивые и талантливые девочки! Держитесь всегда вместе — любовь придает силы!», «Все красивые, хорошие и с изюминкой! Повезло девчонкам с папой, а папе с дочками и с супругой!», — написали в комментариях.

О том, что Владимир Кузьмин вернулся к бывшей жене, он сам рассказал в конце 2019 года. «Как-то так», — прокомментировал он ситуацию, отметив, что воссоединение было неизбежно. А уже начале года стало известно, что Владимир и Екатерина опять расписались и даже обвенчались.

У Владимира Кузьмина всего пятеро родных детей и один приемный сын. Двое его наследников от первой супруги Татьяны Артемьевой — дочь Лиза и сын Степан трагически погибли. От первой жены у него осталась дочь София. Также у музыканта есть две внебрачные дочери — Марта и Николь.