«Ноги как у инопланетянки», — нескромно заявила звезда

Чуть больше трех месяцев назад популярная певица Натали в третий раз стала мамой. 43-летняя женщина родила сына, и очень быстро пришла в форму. Месяц назад она впервые показала лицо ребенка, а на прошлой неделе появилась с ним топлес на обложке одного из журналов для молодых мам.

Сегодня Натали показала, как выглядит ее фигура без прикрас. «Всем, кому мила-тепла! А у нас-тихий час... А ноги!!!!! К счастью две дороги», — написала она.